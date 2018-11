Salim Farah Maluf é reaberta e trânsito melhora em SP As faixas de rolamento da Avenida Salim Farah Maluf que estavam interditadas desde as 4 horas devido ao tombamento de uma carreta com sucata no acesso da Marginal do Tietê para a via começaram a ser liberadas. O fluxo de veículos começou a melhorar por volta das 9 horas de hoje na região, zona leste da capital paulista, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo a CET, apenas uma faixa da esquerda de cada sentido da via permaneciam interditadas por conta da carga de sucata que ainda estava na pista. Os motoristas encontravam lentidão na Marginal do Tietê apenas na zona norte, no trecho entre as Pontes do Piqueri e Castello Branco, nas duas pistas sentido Ayrton Senna. Às 9h07, a cidade registrava 62 quilômetros de congestionamento.