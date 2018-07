Salões se abrem para bailes de carnaval no Rio e SP É possível ainda se divertir à moda antiga, com direito a confetes, serpentinas e marchinhas de carnaval. No Rio, o endereço da folia mais aristocrática e nostálgica é o Copacabana Palace, que abriu as portas de seus salões pela primeira vez em 1924 e recebeu divas hollywoodianas inesquecíveis, como Ginger Rogers. O baile continua sendo a rigor. Em São Paulo, a novidade é que pela primeira vez o Bar Brahma, endereço clássico da antiga boemia paulistana, organiza uma festa nostálgica. ?Resolvemos resgatar o baile de clube a pedido do público?, diz Cairê Aoas, diretor do BBHouse, empresa organizadora do evento. Nos últimos oito anos, os bailes do bar reproduziram em parte a festa do sambódromo, apresentando belas mulatas fantasiadas que requebravam com profissionalismo ao som da bateria de escolas de samba. ?A casa resolveu diversificar, uma vez que já tem um camarote no sambódromo.? Localizado na esquina das Avenidas Ipiranga e São João (tel.: 0xx11-3333- 0855), o bar terá bailes de sexta a terça-feira. O convite masculino sai por R$ 120 e o feminino, R$ 100. O bar ainda promove um cruzeiro temático, no Island Escape, que sai amanhã do Porto de Santos. O carnaval também ganha programação especial nos salões do Bar Avenida, em Pinheiros (zona oeste de São Paulo), do Havana Club, do Hotel Renaissance, nos Jardins (zona sul), no Casa Grande Hotel, no Guarujá, que apresenta a bateria da Mocidade Alegre. O Spa Med de Sorocaba segue esquema parecido, acenando apenas aos hóspedes com um baile de máscaras animado pela bateria da Gaviões da Fiel, no sábado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.