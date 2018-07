Salto em 3 décadas expõe carências De 1980 a 2011, a média de anos de escolaridade do brasileiro aumentou de 2,6 para 7,2 (um salto de 4,6 anos ou 177%), enquanto a expectativa de vida subiu de 62,5 para 73,5 anos (acréscimo de 11 anos ou 17,6%). Apesar do avanço, a taxa de alfabetização de adultos no Brasil (90%) é inferior à da Bolívia (90,7%), e a de escolarização em universidades (34,4%) fica abaixo da do Paraguai (36,5%). O Brasil tem 23 alunos por professor no ensino fundamental, mais que China (17,2). Nos 10 países com melhor IDH, a média varia de 6,5 (Liechtenstein) a 15,8 (Irlanda).