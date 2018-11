Salvador e Aracaju devem sofrer com chuva até domingo A previsão de mais chuva, de moderada a forte, mantém o alerta para desabamentos e deslizamentos em Salvador, na Bahia, e em Aracaju, no Sergipe, até o domingo, segundo o instituto Climatempo. As áreas de nuvens carregadas que se desenvolveram perto do litoral da Bahia hoje tende a se expandir e a se juntar com outro núcleo de nuvens pesadas que crescem no litoral de Sergipe. Assim, as duas capitais devem permanecer em situação de alerta.