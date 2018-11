Salvador espera 500 mil para festa de ano-novo na orla Pelo menos 500 mil pessoas são esperadas nos 75 quilômetros de orla de Salvador (BA) para comemorar a passagem do ano. A festa, anunciada pela prefeitura como o maior réveillon de praia do Brasil, terá palcos com atrações musicais em três pontos da praia: Boa Viagem, na orla da Baía de Todos os Santos; Piatã, na costa atlântica; e o tradicional Farol da Barra, onde as duas orlas da capital baiana se encontram.