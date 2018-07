Foi depois de ver o sucesso do desfile do Eva sem cordas no ano passado que a prefeitura de Salvador montou uma estratégia para fazer com que mais artistas de peso no carnaval soteropolitano, de Chiclete com Banana a Timbalada, passassem a desfilar sem cordas - em chamados blocos independentes. "A festa ganhou novo ânimo com a atração do folião do povo", avalia o prefeito João Henrique Carneiro.