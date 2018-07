Salvador fecha agência por descumprir lei dos 15 minutos Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência de Salvador (Sesp) fecharam e lacraram no fim desta manhã a agência do Banco do Brasil do bairro da Liberdade. O motivo para a ação, segundo a administração municipal, foi o desrespeito da agência à Lei Municipal 5.978/01, chamada de Lei dos 15 minutos, que estabelece em até 15 minutos o tempo de espera dos clientes na fila de agências e postos bancários.