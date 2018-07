Salvador inaugura Centro de Excelência Contra a Fome

Um Centro de Excelência Contra a Fome, órgão do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA-ONU), em parceria com o governo federal, foi inaugurado simbolicamente, em Salvador, na manhã desta segunda, 7.

De acordo com a diretora-executiva do PMA-ONU, Josette Sheeran, uma em cada sete pessoas no planeta não tem segurança alimentar e o centro tem como objetivo incentivar países da África, da América Latina e da Ásia, os continentes mais vulneráveis ao problema, a implementar políticas e estratégias de combate à fome.

Como referências para a transmissão de conhecimento, serão usados os modelos de distribuição de renda e de incentivo à agricultura familiar adotados no Brasil.

"O modelo brasileiro apresentou uma revolução que está mudando o mundo", afirma Josette. "Esse modelo, que está fazendo o Brasil vencer a batalha contra a fome mais rapidamente do que qualquer outro país do mundo, pode ser adaptado de forma poderosa em outros países. Este é um marco na história da segurança alimentar mundial."

O centro já está em operação, em Brasília, e tem como primeiro desafio o auxílio na criação de programas de alimentação escolar sustentáveis em 18 países, como Haiti e Timor Leste, com o incentivo ao consumo de alimentos produzidos nas próprias comunidades.

A inauguração simbólica do Centro de Excelência Contra a Fome fez parte da abertura da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), realizada pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) até o dia 10, no Catussaba Resort Hotel, em Salvador.