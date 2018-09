Salvador recebe mais verbas para prevenção a desastres Entre 2009 e os seis primeiros meses de 2010, Salvador foi o município que mais recebeu verbas destinadas a prevenção de desastres do Ministério da Integração Nacional. Segundo dados catalogados pela ONG Contas Abertas, com base em relatórios do próprio Ministério, a capital baiana, administrada pelo PMDB, mesmo partido do ex-titular da pasta - e candidato ao governo do Estado - Geddel Vieira Lima, recebeu em caráter extraordinário R$ 35,6 milhões no ano passado e R$ 21,8 milhões este ano para realizar obras de drenagem, construção de galerias, contenção de encostas, pavimentação e urbanização. Os montantes representam, respectivamente, 24,7% e 30,8% dos totais liberados pelo Ministério para todo o programa de prevenção de desastres no País (R$ 143,7 milhões em 2009 e R$ 70,6 milhões até 18 de junho deste ano).