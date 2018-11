Salvador registra 11ª morte por meningite

A capital baiana registrou 11 óbitos por meningite neste ano. No início da noite da sexta-feira, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a morte de Luana Santos Rocha, de 11 anos, decorrente da forma mais grave da doença, a meningite C - segundo a família, o diagnóstico foi tardio. Apenas neste ano já foram registrados na Bahia 152 casos dos diversos tipos de

meningite, com 16 mortes. A morte anterior foi registrada no domingo passado: a de Marcos

Alberto de Araújo Nazaré, de 19 anos.