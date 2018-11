Salvador registra 13 homicídios durante a madrugada A Secretaria de Segurança Pública da Bahia registrou 13 homicídios em Salvador, entre a meia-noite e as 6h30 desta sexta-feira, 3. Os casos, mais que o triplo da média diária de assassinatos registrados na cidade no ano passado (4,2), ocorreram durante a paralisação parcial da Polícia Militar no Estado, iniciada na terça-feira, mas, segundo a SSP, os casos não têm relação direta com o movimento grevista. Entre os casos, foi registrada uma chacina, no bairro de Engomadeira, que deixou três homens mortos e um ferido - atingido por um tiro no pé. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas.