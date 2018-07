Salvador sofre com virose pós-folia Tão certa quanto a passagem de trios elétricos pelas ruas e avenidas no carnaval de Salvador é a virose que vitima milhares de foliões nas semanas seguintes à folia. A virose deste ano já tem nome: ziriguidum, a música da banda Filhos de Jorge que se tornou a mais tocada nos circuitos do carnaval de Salvador este ano. E já tem, também, as primeiras vítimas, que começam a chegar aos postos médicos.