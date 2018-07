Salvador vai esticar o carnaval até março

O carnaval em Salvador ainda nem terminou - falta o arrastão da Quarta-Feira de Cinzas, que reúne Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e convidados -, mas as atenções começam a se voltar para o último grande evento da temporada na cidade, o Espicha Verão. Para este ano, são esperados os cubanos do Buena Vista Social Club e Gal Costa.

O Espicha Verão foi criado pelo governo do Estado, há três anos, quando o carnaval caiu no começo de fevereiro. "Foi algo necessário para o setor de turismo, porque o período depois da folia costuma ser o pior do ano para o setor hoteleiro", conta a presidente da Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), Emília Silva.

"O mercado de turismo costuma tentar combater a retração com baixa de preços e naquele ano a Bahia resolveu se diferenciar e apostar em produto", lembrou. "Fez tanto sucesso que passou a integrar o calendário do Estado, não só em Salvador, mas em outras cidades turísticas." Na capital, o Espicha Verão é realizado na Praia do Porto da Barra, perto do famoso farol, mas não guarda nenhuma relação com o carnaval.

Nos três fins de semana depois da folia, são realizadas mostras culinárias e de artesanato, competições e grandes shows em um palco no mar - a maioria de MPB. A programação atraiu, em 2009, 110 mil pessoas, das quais, 22 mil turistas. O investimento, de R$ 1,4 milhão, em 2009, deve chegar a R$ 1,9 milhão neste ano.

Os eventos serão do dia 27 de fevereiro a 13 de março. Os temas estão definidos: o do primeiro fim de semana será a Tropicália; o do segundo, as mulheres; e o do terceiro, a bossa nova e o etnólogo e fotógrafo franco-brasileiro Pierre Verger. A festa deve terminar com o Buena Vista Social Club. "Estamos 95% acertados", disse Emília, que espera a confirmação de Gal Costa para o dia 6.

DESPEDIDA AGITADA

No último dia oficial de carnaval em Salvador, uma multidão ainda maior que a registrada nos outros dias invadiu os circuitos e fez da terça-feira o mais empolgante dia da folia. No porto, 11 mil pessoas desembarcaram de navios de turismo para a despedida do carnaval.

No Circuito Osmar (Campo Grande), Ivete Sangalo encerrou sua homenagens aos animais vestida de borboleta e convidou uma fã - a alagoana Millane Hora - para cantar com ela. O Chiclete com Banana cumpriu a maratona de comandar dois trios na última noite de festa, como faz há sete anos.

No Circuito Dodô (Barra-Ondina), Moraes Moreira despediu-se da folia, depois de 10 anos ausente. "Apesar de longe, por todos os lugares em que estive eu procurei levar essa energia de Salvador", disse. "Espero voltar no ano que vem."

Mesmo antes do início dos desfiles dos trios, porém, a movimentação era intensa, bem como o consumo de bebidas alcoólicas. Alguns foliões abusaram da animação. Apesar de os beijos roubados serem parte da festa, foram comuns cenas em que tentativas de beijar mais pareciam agressões.

Para escapar, algumas mulheres chegaram a se jogar no chão. Outras buscaram ajuda de policiais. Foi o caso das amigas Aline Santos e Sandra Tatuaba. "Eles empurraram e quase bateram só porque a gente não quis "ficar"", disse Aline. Elas não conseguiram identificar os agressores na multidão. "Isso não é beijo roubado, é beijo assaltado."