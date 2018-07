} Salvar a biodiversidade custará US$ 300 bi por ano Para salvar a biodiversidade no planeta seriam necessários US$ 300 bilhões por ano. A conta, válida para os próximos oito anos, é do chefe da Convenção de Diversidade Biológica da ONU, o brasileiro Bráulio Dias. Segundo ele, o fracasso na conservação de espécies de fauna e flora ao redor do mundo pode custar ainda mais, com consequências como fome, doenças e pobreza.