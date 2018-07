Samba-reggae japonês contagia o Batatinha

Com vocação para um carnaval mais familiar, com a reunião de bandas e fanfarras pelas ladeiras, o carnaval do Circuito Batatinha (Pelourinho) de Salvador também reservou surpresas aos foliões neste ano. Quem esteve no circuito curtiu o samba-reggae de um grupo de percussão formado exclusivamente por japoneses. O Nataka Toshia ? saudação de "saúde", em japonês ? é uma ideia de Naoya Sawada, há 13 anos radicado na cidade, e reúne 70 músicos, todos vindos do Japão.