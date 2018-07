Sambista Jamelão morre no Rio de Janeiro, aos 95 anos Faleceu na madrugada deste sábado no Rio de Janeiro o cantor e interprete de samba enredos da escola da Samba Estação Primeira de Mangueira, José Bispo Clementino dos Santos, popularmente conhecido como Jamelão. Aos 95 anos, dos quais mais de 50 como cantor de samba, Jamelão estava internado desde quarta-feira na Clínica Pinheiro Guimarães, no bairro de Laranjeiras, com infecção renal. Seu corpo será velado a partir das 11h na quadra da escola de samba e o enterro está previsto para o final da manhã de domingo.