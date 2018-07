Sambista Walter Alfaiate morre aos 79 Morreu na tarde de ontem em decorrência de falência múltipla de órgãos o sambista Walter Alfaiate, de 79 anos, um dos compositores da escola de samba Portela. Alfaiate - que, de fato, exercia a profissão -começou a despontar nos anos 60, com a participação em rodas no Teatro Opinião. Teve músicas gravadas por Paulinho da Viola, entre elas "Coração Oprimido", e foi "redescoberto" pela mídia nos anos 90, com a ajuda de Paulinho.