Sambódromo em SP verá ?São Lula? do cordel

O homem que ajudou na articulação para construir o estádio corintiano em Itaquera surge no sambódromo como um São Jorge do Agreste, que derrota a ditadura (apesar de seu aparecimento político ter ocorrido em 1978, mais de 14 anos depois do golpe militar), estabiliza a moeda (apesar de o real ter sido criado no governo de Fernando Henrique Cardoso), consolida a liberdade de imprensa (apesar de seu governo ter proposto uma polêmica regulamentação da mídia), acaba com a fome e leva educação ao povo.

Para tentar contar com a presença do ex-presidente no quinto carro alegórico da escola, que representa a festeira nação corintiana, foi criada uma estrutura de acrílico para evitar que ele pegue chuva. Mas a ida de Lula ao sambódromo foi completamente desautorizada pelos médicos - ontem, ele deixou o Hospital Sírio Libanês dez quilos mais magro.

Mesmo assim, dez entre dez gaviões acreditam que Lula desobedecerá aos doutores. O título do enredo, afinal, é Verás que o filho fiel não foge à luta - Lula, o retrato de uma nação. "Pode apostar que ele não perde essa homenagem. O carinho do povo no carnaval vai ser um remédio muito mais potente do que qualquer outro que a medicina já inventou", diz o vereador Antonio Goulart (PSD), participante de todos os desfiles da Gaviões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.