Samello está pronta para voltar à ativa

Mas a valorização do real dificultou as exportações e interrompeu uma história de sucesso, que começou há 84 anos. No início da intervenção judicial, a dívida de Samello somava R$ 90 milhões, dos quais 70% já foram pagos.

As pendências trabalhistas estão praticamente quitadas. Além da Samello Calçados, a terceira geração da família Sabio Mello, fundadora da empresa, produz solados de borracha e de couro, mantém uma rede de franquias da marca e uma fazenda de gado no Mato Grosso. Esses negócios ficaram de fora da recuperação judicial.

Animada, a Samello resolveu sair da retranca. Além de ativar a fábrica, vai investir na expansão da sua rede de franquias. A empresa planeja abrir dez novas lojas este ano com a sua marca, devendo fechar 2010 com 24 unidades. "Resolvemos investir nesse canal de vendas para poder mostrar ao consumidor, em um único lugar, toda a nossa coleção e também porque é um negócio promissor", diz Tom Mello, responsável pela área de franquias da empresa e neto do fundador, Miguel Sabio de Mello.

O investimento para abrir uma franquia da marca, que fatura em média R$ 75 mil por mês, é de R$ 300 mil. A expectativa de Mello para este ano é aumentar em 80% o faturamento da sua rede de franquias. E ele avisa: o modelo que projetou a empresa, o dockside, da Samello, está de volta. "Ele está mais moderno, adaptado aos novos tempos", diz Mello.

Invista abre terceira fábrica no País

Em 2009, a operação brasileira da Invista Apparel, dona da marca Lycra, apresentou o melhor resultado global da multinacional americana, com um crescimento de 10%, na contramão dos mercados mais ricos. Graças a esse desempenho, a empresa recebeu o aval da matriz para erguer sua terceira fábrica no País. A nova unidade, que deve começar a funcionar em dois anos, aumentará em 70% a capacidade de produção de fios de Lycra, seu principal produto. "Com o aquecimento da economia, estamos importando até 30% das encomendas para atender o mercado interno e sul-americano", diz Carolina Sister, diretora de marketing da marca. O local da nova fábrica ainda não foi definido.

Mineração e petróleo pagam mais

Os setores de mineração e de extração de óleo e gás estão podendo. Sorte dos funcionários, que são mais bem remunerados que os dos demais setores da economia. De acordo com a pesquisa salarial da Catho Online, os profissionais dos dois setores ganham, em média, 36% a mais que os empregados de outras atividades, independentemente do cargo que exerçam.

Bancos se preparam para atender emergentes

O charme e os reais da classe média emergente estão fascinando os quatro maiores bancos comerciais do País. Para dar conta das oportunidades criadas, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander vão investir pesado em novas agências e na expansão de produtos bancários, como o crédito consignado. O Santander planeja abrir 660 novas agências a partir deste ano; Bradesco e Banco do Brasil projetam, cada um, 100 até o final de 2010, enquanto o Itaú Unibanco fala em 150, com esforço de crescimento concentrado no Nordeste. Esses planos foram discutidos no primeiro dia da CEO Conference, evento fechado promovido pelo BTG Pactual, que reuniu mais de 1,5 mil convidados nacionais e estrangeiros no hotel Grand Hyatt, na zona sul de São Paulo.

Com nova usina, Ceará é vice em energia eólica

Com investimentos de R$ 110 milhões, entrará em operação no dia 20 de março a terceira unidade do parque eólico Bons Ventos Aracati, no litoral do Ceará, com potência de 31,5 megawatts. Inscrito no Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o projeto transformará o Estado no segundo parque eólico brasileiro, após o Rio Grande do Sul. A usina é uma associação do grupo Servtec com o FIP Progresso, da família Seibel, de São Paulo, com a FIP Brasil Energia, composta por nove fundos de pensão e administrada pelo BTG Pactual.

Outlets virtuais vendem roupas de grife

Um dos pioneiros do comércio eletrônico no País, o empresário Paulo Humbert, criador da TV Shoptime para as Lojas Americanas, em 1995, está de volta aos negócios virtuais. Há um ano, Humbert abriu o BC Group, detentor das marcas Brandsclub e BC Blue, sites que vendem roupas de 350 grifes famosas, nacionais e internacionais, e seguem o modelo de comércio de outlets (lojas de desconto).

Outlets virtuais 2

Entre as marcas estrangeiras comercializadas pelos dois sites, que oferecem descontos médios de 70%, estão: Armani, Burberry, Chanel, Diesel, DKNY e Marc Jacobs, entre outros. Das nacionais, Cris Barros, Fórum, Gloria Coelho e Iódice. O Brandsclub é voltado para o público em geral, enquanto o BC Blue tem um perfil mais jovem. No primeiro ano de atuação, o BC Group faturou R$ 25 milhões e conquistou 1 milhão de clientes. Para este ano, segundo Humbert, a expectativa é de crescimento de 200% no faturamento e na base de usuários.

A Atento quer fugir do feijão com arroz

A Atento, braço de telemarketing do grupo Telefônica, quer sair do arroz com feijão do atendimento telefônico. De olho na expansão do mercado imobiliário, a empresa decidiu ampliar a gama de serviços oferecidos a seus clientes do setor. A ideia é cuidar desde as fases iniciais de atendimento, passando pela simulação de propostas de crédito, até a quitação da dívida dos mutuários. O novo serviço deve movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão em negócios de crédito imobiliário nas empresas contratantes da Atento em 2010.