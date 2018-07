Sampdoria tem mais um dia de comemoração

A Sampdoria manteve o desempenho de 100% com goleada por 4 a 1 sobre o Siena. O resultado manteve o time de Gênova na liderança do Campeonato Italiano, ao lado da Juventus, que também tem 12 pontos e idêntico saldo de gols. Só que a Samp marcou mais gols que a equipe de Turim, que no sábado derrotou o Livorno por 2 a 0. Já o outro time da capital da Ligúria, o Genoa, que também vinha sendo destaque do calcio neste início de temporada, sofreu sua primeira derrota, em Verona, diante do Chievo, por 3 a 1.

O técnico da Sampdoria, Luigi Del Neri, disse aos seus jogadores para não se preocuparem com a tabela depois da quarta vitória seguida. "É muito importante evitar a pressão. É apenas o início, quatro jogos. Mas esses resultados estão dando uma boa medida da nossa atual condição", afirmou o treinador.

A dupla de atacantes da Samp, Cassano e Pazzini, tem infernizado as zagas adversárias. Mas ambos não marcaram ontem. Os gols foram de autoria de Padalino (2), Palombo e Mannini. Michele Sini fez o gol do Siena. Diplomático, Del Neri disse não ter ficado contente com a derrota do rival Genoa. "Nós aqui em Gênova queremos que as duas equipes da cidade se saiam bem."

Na Sardenha, a atual campeã, a Internazionale, teve vitória pouco convicente sobre o Cagliari por 2 a 1. O outro time de Milão, o Milan, também sofreu na magra vitória por 1 a 0 sobre o Bologna.

Um pênalti cometido pelo brasileiro Maicon, no primeiro tempo, atrapalhou a vida do time comandado pelo técnico José Mourinho, que chegou a ser expulso por discutir com a arbitragem. A Inter, que sentiu o esforço do jogo contra o Barcelona, pela Copa dos Campeões, se garantiu com a qualidade de seus jogadores. O argentino Diego Milito virou o jogo com dois gols em quatro minutos.

Em Milão, Seedorf, escolhido pelo técnico Leonardo para ser o substituto de Ronaldinho Gaúcho, foi o salvador do jogo em que o Milan venceu o Bologna por 1 a 0, mas não convenceu. No Estádio Olímpico, a Roma venceu a Fiorentina: 3 a 1.