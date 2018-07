Sampdoria vence e se isola na liderança Com a vitória sobre a Internazionale por 1 a 0, ontem em Gênova, a Sampdoria conseguiu a quinta vitória seguida e passou a liderar isoladamente o Campeonato Italiano, com 15 pontos. O gol foi de Pazzini. Hoje a Samp fica torcendo contra a Juventus (13), que recebe o Bologna. Já o Milan tem uma boa oportunidade de se recuperar no campeonato. No San Siro, enfrenta o modesto Bari e pode ter a presença de Ronaldinho Gaúcho. Também ontem Livorno 0 x 1 Fiorentina.