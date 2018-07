Samsung amplia liderança em mercado de celulares

Samsung e Apple têm disputado há vários trimestres a posição de liderança no mercado de smartphones, mas o lançamento em maio do novo modelo da fabricante asiática criou uma distância clara entre as duas empresas, segundo pesquisa com 41 analistas.

Segundo eles, a Samsung deve ter registrado vendas de 50 milhões de celulares inteligentes no trimestre passado ante previsão para Apple de vendas de 30,5 milhões de iPhones.

"A Samsung deve ser a líder do segmento de smartphones no segundo trimestre", disse Francisco Jeronimo, analista da empresa de pesquisa de mercado IDC. "Também estamos esperando ver os maiores volumes de vendas de smartphones de um único fabricante em um trimestre, puxadas pela forte demanda pelo portfólio Galaxy, particularmente pelos Galaxy S II e S III", acrescentou.

No mercado geral de celulares, que também inclui os modelos mais básicos, a Samsung encerrou no primeiro trimestre o reinado de 14 anos da Nokia como líder mundial e deve ampliar a vantagem no trimestre seguinte.

Segundo a pesquisa, a Samsung deve ter registrado vendas de 15,7 milhões aparelhos a mais que a Nokia no segundo trimestre. Nos três primeiros meses do ano, a vantagem foi de 3,4 milhões de unidades, segundo a empresa de pesquisa de mercado Gartner.