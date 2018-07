Samsung amplia vantagem sobre Apple no 3o trimestre--pesquisa

As duas fabricantes foram as únicas entre as dez maiores do mundo a ganhar participação no mercado de celulares no trimestre passado, segundo pesquisa com 40 analistas de telecomunicações.

"Este trimestre provavelmente será um desafio para as fabricantes de celulares que tentam se manter", afirmou o analista Francisco Jeronimo, da IDC.

A Samsung teria vendido 55 milhões de celulares no terceiro trimestre, ante 26,6 milhões de iPhones que a Apple teria entregue.

O lançamento do iPhone 5 no fim de setembro reduziu as vendas da versão anterior. É provável que um aumento na produção e as vendas do mais recente modelo ajudem a diminuir a diferença ante a Samsung no quarto trimestre, disseram analistas.

Entre as dez maiores fabricantes de celulares, analistas acreditam que HTC, LG Electronics e Research In Motion tenham registrado queda anual de 30 por cento, apesar do crescimento do mercado como um todo.

Em confirmação à crescente presença das companhias chinesas no setor, a pesquisa prevê que ZTE e Huawei estarão entre as cinco maiores fabricantes em 2013.

(Por Tarmo Virki)