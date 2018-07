Samsung atinge novo recorde de vendas de smartphones no 4º tri

A Samsung teve 29,6 por cento do mercado mundial de smartphones no quarto trimestre, à frente dos 17,6 por cento da Apple, conforme um forte crescimento no mercado de baixo custo liderado por vendedores chineses continuou a movimentar a indústria de smartphones, mostraram os dados.

A Apple vendeu um recorde de 51 milhões de iPhones no último trimestre do ano embora sua participação de mercado tenha caído ante os 22 por cento do ano anterior, conforme a Huawei e a Lenovo cresceram para se tornar a terceira e a quarta colocada no mundo, respectivamente.

A Huawei vendeu 16,6 milhões de smartphones e a Lenovo vendeu 13,6 milhões, cada uma ficando com 5,7 por cento e 4,7 por cento do mercado.

No fechado de 2013, as vendas mundiais de smartphones cresceram 41 por cento e alcançaram um recorde de 990 milhões de unidades. A Samsung vendeu 319,8 milhões de smartphones, com 32,2 por cento do mercado, uma alta ante os 30,4 por cento em 2012.

A Apple vendeu ao todo 153,5 milhões de iPhones, representando uma fatia de 15,5 por cento do mercado.

