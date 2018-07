Samsung comprará desenvolvedoras de software, diz executivo

O gigante sul-coreano de eletrônicos pavimentou seu caminho à liderança mundial com base em aparelhos de TV, smartphones, chips e displays --que contam com componentes modernos fabricados internamente-- mas o software continua sendo o segmento mais fraco da companhia.

"A mensagem que estamos recebendo do alto escalão é que devemos elevar as capacidades de software, e comprar em vez de construir, caso necessário", disse o vice-presidente sênior do Media Solution Center da Samsung, Kang Tae-Jin.

"Nosso foco em software tem como principal objetivo incentivar as vendas de hardware, e não gerar lucro. Temos uma grande produção de celulares em tantos países e, para melhor vender nossos produtos, pensamos que é melhor começar com nosso próprio segmento de software".

(Reportagem de Miyoung Kim)