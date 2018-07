Samsung diz considerar compra de chips da rival Hynix para futuros produtos

Um acordo de fornecimento seria um impulso para a SK Hynix, que depende fortemente da Apple como cliente para seus chips DRAM (sigla em inglês para Dynamic Random Access Memory).

O negócio também apontaria para uma redução na oferta de chips, enquanto fabricantes de gadgets móveis preparam-se para atualizar suas linhas de produtos emblemáticos, com maior variedade e maior capacidade de armazenamento de memória.

Os preços dos chips DRAM aumentaram consistentemente desde o início deste ano, refletindo uma perspectiva de demanda menor.

A Samsung, maior fabricante mundial de chips DRAM, depende em grande parte de suprimentos internos de chips de memória para a sua gama de smartphones Galaxy. Mas o mercado já esperava que a empresa também poderia começar a olhar para fornecedores externos, para garantir que não haja interrupções no fornecimento para os importantes modelos de seu smartphone Galaxy S.

O Galaxy S4, que estará à venda no final deste mês, deverá vender mais que seus antecessores, com vendas mensais de cerca de 10 milhões, podendo ultrapassar o iPhone da Apple, que reconquistou o primeiro lugar em vendas globais de smartphones no quarto trimestre, segundo analistas.

As ações da Hynix caíram 2,8 por cento na quinta-feira, uma vez que fornecedores da Apple foram afetados por preocupações de uma demanda mais fraca da fabricante do iPhone e do iPad, após uma decepcionante previsão da receita de um dos seus fornecedores.

(Reportagem de Miyoung Kim)