Samsung e LG revelam televisores com telas OLED curvas

Considerada como o futuro das telas de aparelhos de consumo, a tecnologia OLED é mais eficiente no consumo de energia e oferece imagens com contraste maior que as telas de cristal líquido (LCD). Além disso, permite telas tão finas que os futuros aparelhos portáteis poderão se dobrar como papel.

Os painéis OLED usam um composto químico orgânico como um dos principais componentes. O composto emite luz quando é exposto a uma corrente elétrica.

Tanto a Samsung quanto a rival LG exibiram durante a Consumer Electronics Show (CES) de 2012 modelos de televisores com telas OLED de 55 polegadas. Mas neste ano as empresas avançaram a tecnologia, exibindo painéis curvados, que permitem que a distância entre o usuário e a tela seja a mesma de qualquer ângulo.

A LG, por enquanto a única empresa vendendo a tecnologia de próxima geração, assumiu a dianteira aceitando encomendas por TVs OLED na semana passada. Os aparelhos não estarão disponíveis para entrega até fevereiro.

A Samsung informou que planeja lançar TVs OLED curvas e planas no primeiro semestre deste ano.

Por causa dos altos custos de produção, a TV OLED deve assumir uma fração do mercado global de televisores nos próximos dois a três anos. A LG está vendendo o modelo OLED de 55 polegadas por 10.300 dólares.

Enquanto isso, a japonesa Panasonic revelou na CES deste ano um protótipo de tela OLED de 56 polegadas.