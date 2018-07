Samsung Electronics estima lucro do 4o tri em US$8,3 bi A Samsung Electronics, maior fabricante de chips de memória e aparelhos móveis do mundo, estimou lucro operacional de outubro a dezembro ao recorde de 8,8 trilhões de wons (8,27 bilhões de dólares), em um momento no qual a sólida demanda por suas telas planas utilizadas em dispositivos móveis adicionou-se a um forte crescimento no segmento de smartphones.