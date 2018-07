Samsung enfrenta desafio para fidelizar clientes de smartphones

"Eles precisam abandonar essa mentalidade de apenas vender o aparelho às pessoas", disse a diretora administrativa de celulares baseada em Singapura da consultoria Canalys, Rachel Langford. "Eles precisam abraçar a ideia de que eles não são mais apenas uma produtora de hardware".

O padrão de ecossistema foi estabelecido pela Apple: oferecer a usuários de celulares programas e conteúdo para download --como o iTunes para música e a App Store para programas-- que são melhor, e frequentemente apenas, acessíveis por meio de produtos da Apple.

Isso prende os usuários à Apple e faz com que seja mais provável que eles comprem mais um aparelho da empresa --um usuário de iPhone comprando um iPad, por exemplo.

"A maior façanha da Apple, além do design de seu aparelho, foi o desenvolvimento de um ecossistema", disse o analista Scott Bicheno, da Strategy Analytics no Reino Unido.

Embora os esforços da Apple para disponibilizar certos serviços em algumas partes do mundo foram lentos --a companhia apresentou apenas recentemente a iTunes Store em boa parte da Ásia, nove anos após o lançamento do serviço nos Estados Unidos--, ela ainda está à frente de seus rivais.

Os esforços da Samsung para construir algo semelhante foram, no melhor dos casos, hesitantes.

A versão mais recente do Music Hub, um serviço que combina música para download e streaming, só está disponível para usuários de seu novo celular topo de linha, o Galaxy S III. As resenhas iniciais do produto foram mistas.

A companhia também está desenvolvendo uma rede de anúncios por meio de uma parceria com o OpenX, um serviço que o principal analista da Delta Partners em Singapura, Mar Pages, compara com o iAd, da Apple. Esses serviços permitem que desenvolvedores incluam anúncios em seus softwares.

A Samsung disse que o Music Hub, disponível em quase 36 países, se expandirá para outros mercados e também será disponibilizado em mais smartphones, além de televisões e computadores com acesso à internet.

"A Samsung está fazendo seu máximo para oferecer os melhores conteúdos e serviços para nossos consumidores... Firmamos parcerias com desenvolvedores globais de liderança para cooperar em desenvolvimento de conteúdo e aplicativos e planejar para melhorar ainda mais nossas ofertas", disse a companhia.

(Reportagem adicional de Miyoung Kim em Seul)