Samsung espera impulso nas vendas por Copa e lucro mais forte no 2o tri

A gigante sul-coreana de tecnologia afirmou que a Copa do Mundo de futebol no Brasil deve ajudar a impulsionar as vendas de TVs e smartphones no trimestre atual, com fãs comprando dispositivos como TVs de ultra-alta definição (UHD) para acompanhar os jogos.

A retomada das vendas de TVs e smartphones de ponta é crucial para a Samsung sustentar o crescimento, num momento em que seu negócio móvel, que gerou três quartos do lucro do primeiro trimestre, teve a primeira queda em participação de mercado em smartphones em quatro anos.

A Samsung disse que os embarques de celulares no segundo trimestre devem ser semelhantes aos 113 milhões embarcados no período de janeiro a março, embora smartphones como o Galaxy S5 devam ter uma participação maior no período entre abril a junho.

Para janeiro a março, a maior empresa de tecnologia do mundo em receita divulgou queda de 3,3 por cento no lucro operacional ante o ano anterior, a 8,5 trilhões de wons (8,2 bilhões de dólares), contra meta de 8,4 trilhões de wons.

O lucro da divisão móvel foi 6,43 trilhões de wons, queda de 1,2 por cento sobre os 6,51 trilhões de wons registrados um ano antes.

No negócio de chips, os lucros saltaram 82 por cento na comparação anual, para 1,95 trilhão de wons, em linha com resultados igualmente fortes de rivais como a SK Hynix, graças à sólida demanda de fabricantes de PCs e uma oferta apertada.

(Por Se Young Lee)