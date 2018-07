Samsung estima alta de 53% no lucro do 1o tri, em US$7,74 bi A Samsung Electronics estima que seu lucro operacional de janeiro a março suba 53 por cento, para 8,7 trilhões de wons (7,74 bilhões de dólares), com as vendas de smartphones intermediários ajudando a gigante sul-coreana na temporada de menor movimento.