Samsung mira renovação em smartphones para conter queda no lucro

O participação de mercado da líder mundial em smartphones caiu em termos anuais pelo terceiro trimestre consecutivo no período de julho a setembro, ficando atrás da Apple no mercado premium e sendo ultrapassada por rivais como a Lenovo e Xiaomi no mercado de baixo custo, segundo a empresa de pesquisas Strategy Analytics.

Executivos disseram que a gigante sul-coreana vai reformular sua linha de produtos de baixo custo para impulsionar a competitividade de preços e usará componentes com mais qualidade para diferenciar seus produtos, após ter anunciado seu pior lucro no terceiro trimestre em mais de três anos.

"O mercado de médio a baixo custo está crescendo rapidamente, e planejamos responder ativamente para capitalizar sobre esse crescimento", disse o vice-presidente sênior da Samsung, Kim Hyun-joon, durante teleconferência com analistas.

A Samsung disse que o lucro operacional no terceiro trimestre caiu 60,1 por cento na comparação anual para 4,1 trilhões de wons (3,9 bilhões de dólares), em linha com sua previsão divulgada no começo deste mês.

O lucro na divisão de dispositivos móveis caiu 73,9 por cento para 1,75 trilhão de wons no terceiro trimestre, seu pior desempenho desde o segundo trimestre de 2011.

