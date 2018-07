Samsung mira rivais japoneses com câmera acionada pelo Android

A câmera Galaxy permite que usuários se conectem a uma rede de telefonia móvel ou Wi-Fi e enviem fotos e vídeos sem que precisem conectar o dispositivo a um computador.

Embora não seja a primeira câmera com esse recurso a chegar ao mercado, o poder financeiro e de marketing da Samsung sugere que ela possa representar a maior ameaça ao domínio japonês no setor de câmeras digitais, cuja projeção do grupo de pesquisa Lucintel é de que atinja 46 bilhões de dólares anuais em 2017, liderado por Canon, Panasonic, Nikon, Sony e Olympus.

"A Samsung terá problemas para enfrentar rivais como a Canon e a Nikon no cenário das marcas de câmeras", disse Liz Cutting, analista sênior de produtos de imagem do grupo de pesquisa NPD. "Mas, como marca bem conhecida na arena de produtos eletrônicos conectados, a empresa tem uma oportunidade única de transferir a força de categorias adjacentes para o mundo das câmeras".

O grupo sul-coreano, que disputa a liderança no mercado de eletrônicos móveis com a Apple, já lidera os mercados mundiais de televisores, celulares inteligentes e chips de memória.

No ano passado, a Samsung transferiu o controle de sua divisão de câmeras e sistemas digitais de imagens --uma de suas menores unidades-- para JK Shin, que comanda as operações móveis, responsáveis por 70 por cento do lucro de 7,4 bilhões de dólares que a empresa anunciou para o terceiro trimestre.

"Nossa divisão de câmeras está rapidamente evoluindo... e creio que poderá estabelecer um novo marco para a Samsung", afirmou Shin nesta quinta-feira em evento de lançamento em Seul. "O produto inaugurará um novo capítulo na comunicação --a comunicação visual", disse, ressaltando as resenhas positivas da câmera Samsung Galaxy, que chegou às lojas dos Estados Unidos e da Europa neste mês.