Samsung obtém reconsideração de suspensão de venda do Galaxy Tab

A liminar foi apresentada antes do julgamento que colocou a Apple contra a Samsung em uma amplamente acompanhada batalha legal que encerrou com uma vitória da Apple, no mês passado, em várias de suas queixas sobre quebra de patentes.

No entanto, o júri verificou que a Samsung não violou a patente que foi a base para a liminar contra o tablet e a Samsung alegou que o banimento das vendas deveria ser suspenso. A juíza distrital dos Estados Unidos Lucy Koh disse que ela não poderia agir porque a Samsung já havia apelado antes.

Em julgamento nesta sexta-feira, a justiça norte-americana disse que Koh poderia agora analisar essa questão.

A decisão acontece pouco antes de a empresa sul-coreana lançar a segunda geração de um de seus mais bem-sucedidos equipamentos, o Note.

As duas maiores fabricantes de smartphones do mundo estão em disputas de patentes em 10 países, no momento em que eles visam dominar o lucrativo mercado, de rápido crescimento.

(Por Dan Levine)