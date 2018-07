Samsung promete dividendos maiores após pagamento recorde

A principal rival da Apple acumulou 51 bilhões de dólares em caixa extra em anos recentes ao vender quase um em cada três smartphones, mas o montante do lucro direcionado aos acionistas atingiu o menor nível em cinco anos em 2012.

Nesta sexta-feira, a Samsung divulgou a primeira queda no lucro operacional trimestral em dois anos em parte porque novos iPhones conseguiram vendas maiores no final do ano passado nos Estados Unidos e Japão.

Ainda assim, a Samsung dobrou o rendimento de dividendos de 2013 para 1 por cento, mantendo uma promessa feita aos acionistas em novembro.

"Nosso objetivo para o pagamento de dividendos para este ano é de ter um aumento significativo sobre 2013, mas não posso dizer com certeza quanto pagaremos", disse Robert Yi, chefe de relações com investidores da Samsung.

A fabricante sul-coreana declarou um dividendo de 14.300 wons por ação para 2013, ou um desembolso total de 2,1 trilhões de wons (2 bilhões de dólares). O montante é 79 por cento maior que o distribuído no ano anterior, mas apenas 6,9 por cento do lucro de 2013.