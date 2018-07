Samsung SDS fixa preço preliminar para IPO de US$1 bi, diz fonte

A Samsung SDS fixou um preço preliminar para sua listagem de ações, avaliando a empresa em cerca de 15,47 trilhões de wons (14,88 bilhões de dólares), de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto, antes daquela que poderá ser a maior listagem de ações na Coreia do Sul neste ano.

A venda de ações da Samsung SDS, filial de serviços de Tecnologia da Informação do Grupo Samsung, poderá levantar pelo menos 1 trilhão de wons (962 milhões de dólares), segundo a mídia local tem relatado. Um porta-voz da Samsung SDS disse que a empresa planeja realizar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em algum momento em novembro, mas se recusou a fornecer mais detalhes.

O grupo Samsung, o maior conglomerado da Coreia do Sul, está reestruturando sua complexa estrutura acionária antes de uma eventual sucessão pela nova geração. O presidente do Conselho da Samsung Electronics e patriarca do grupo, Lee Kun-hee, de 72 anos, está hospitalizado desde que sofreu um ataque cardíaco em maio.

A Samsung SDS é 19,05 por cento detida pelos três filhos de Lee. A listagem na bolsa sul-coreana lhes daria maior flexibilidade financeira. Eles poderiam usar os recursos captados para assegurar o controle de outras empresas-chave da Samsung, nas quais têm pouca participação, disseram analistas.

"A SDS não é muito importante na estrutura de propriedade do grupo, mas a próxima geração (da família proprietária) detém participações que eles podem monetizar", disse Lee Sang-hun, analista da HI Investment & Securities.

A Samsung SDS pode listar suas ações na bolsa de Seul a cerca de 200.000 wons (192,33 dólares) por ação, disse a fonte à Reuters nesta quarta-feira. Com base no número de ações em circulação no final de junho, esse preço avalia a companhia em 15,47 trilhões de wons.

(Reportagem de Joyce Lee)