Samsung tem lucro de US$7,4 bi por fortes vendas de celulares

A temporada de recordes, entretanto, deve terminar em dezembro, com o crescimento do lucro desacelerando ainda mais no próximo ano, em um momento no qual os mercados de televisores devem se estagnar e o crescimento de smartphones mais potentes perde o forte ímpeto recente.

A expectativa é de que o lucro cresça 16 por cento no ano que vem, em contraste com os 73 por cento esperados para 2012, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

"A maior preocupação para a Samsung é que sua força no crescimento de smartphones vai desacelerar. Será difícil manter uma margem tão alta de aparelhos, à medida que o mercado fica cheio e a concorrência se intensifica", disse Nam Dae-jong, analista da Hana Daetoo Securities.

A Samsung informou que o lucro operacional de julho a setembro quase dobrou para 8,12 trilhões de wons, em linha com sua estimativa anterior. O lucro líquido subiu para 6,56 trilhões de wons.

Os resultados foram divulgados poucas horas após a rival Apple ter anunciado seus dados financeiros trimestrais.

A Samsung vendeu 56,3 milhões de smartphones no terceiro trimestre, segundo a empresa de pesquisas IDC, garantindo à companhia uma participação no mercado global de 31,3 por cento --mais que o dobro da Apple, que informou ter vendido 26,9 milhões de iPhones.

