Samsung terá lojas dentro de unidades da Best Buy; Wall Street aprova

A notícia impulsionou alta de mais de 12 por cento das ações da Best Buy nesta quinta-feira.

A ideia de loja dentro de outra loja é um elemento chave do plano de recuperação da Best Buy, que inclui dedicar mais espaço para produtos mais lucrativos, como tablets e telefones móveis. A empresa também tenta usar sua influência com fornecedores para lutar contra concorrentes online e de desconto.

O analista do JPMorgan, Christopher Horvers, disse que o negócio com a Samsung era "outro passo na direção certa" e posicionava melhor a Best Buy contra a varejista online Amazon.com.

A parceria com a Samsung é parecida com a aliança da Best Buy com a Apple, bem como as parcerias da Dick's Sporting Goods com Nike, Under Armour e North Face.

O mais recente movimento da Best Buy "é uma indicação clara" que a varejista está usando melhor suas parcerias-chave para impulsionar tráfego e vendas, disse Horvers.

As lojas "Samsung Experience" mostrarão uma gama de produtos móveis da fabricante, incluindo smartphones, tablets, laptops, câmeras conectadas e acessórios.

Algumas unidades da Best Buy também terão empregados da Samsung para ajudar consumidores e ativar seus dispositivos móveis.