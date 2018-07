Samsung trabalha em relógio de pulso, como a Apple, diz fonte

O aparelho da Samsung executará muitas das tarefas que um smartphone executa, disse a fonte na terça-feira, sem oferecer outros detalhes.

A fonte pediu anonimato porque a Samsung não deseja revelar ao público qualquer informação sobre sua nova linha de produtos, no momento.

A Samsung não quis discutir detalhes sobre os produtos que pretende lançar. "Estamos constantemente estudando novas tecnologias e desenvolvendo novos formatos", disse Chenny Kim, porta-voz da empresa.

Mo mês passado, o New York Times noticiou que a Apple estava testando o design de um aparelho parecido com um relógio de pulso que operaria com a mesma plataforma do iPhone e seria feito de vidro curvo.

Os papéis da Samsung e da Apple penaram porque as duas maiores fabricantes mundiais de aparelhos móveis continuam a impressionar pouco os consumidores com seus mais recentes modelos de smartphones.

As ações da Samsung sofreram queda de quase cinco por cento, ou por volta de 10 bilhões de dólares em valor de mercado agregado, em apenas dois pregões, depois do lançamento de seu novo Galaxy S na noite de quinta-feira, em parte devido a preocupações quanto à possibilidade de que falte um "algo mais" à nova versão de seu principal produto, que talvez não consiga realizar as expectativas da companhia.

O Galaxy S4, lançado com muito alarde em Nova York para desafiar a Apple em seu mercado de origem, oferece algumas melhoras gradativas, mas reportagens publicadas nos dias posteriores ao lançamento sugerem que isso pode não bastar para entusiasmar os compradores em um setor que vive e morre pela inovação.

(Por Miyoung Kim)