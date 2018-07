Samsung vai controlar gastos pela 1a vez desde começo da crise

A companhia, uma das empresas que mais investem no setor, aumentou suas despesas de capital a cada ano desde 2004, exceto em 2009, para atender à crescente demanda por sua variedade de produtos eletrônicos e dispositivos móveis. A Samsung vendeu um volume recorde de 700 mil smartphones por dia no último trimestre.

Mas com o mercado de computadores pessoais se contraindo pela primeira vez em 11 anos, o mercado global de smartphones está crescendo mais lentamente e a Apple deve comprar menos microprocessadores da Samsung usados no iPhone e no iPad, a gigante sul-coreana agora se vê forçada a controlar seus gastos.

A Samsung, que registrou lucro recorde anual e trimestral, disse que manterá os investimentos no mesmo patamar de 2012.

Dados da companhia mostraram que a Samsung começou a reduzir o investimento planejado no último trimestre.

A Samsung disse que gastou 4,4 trilhões de wons entre outubro e dezembro, levando seu investimento de 2012 para um recorde de 23 trilhões de wons (21,5 bilhões de dólares). Mas a companhia disse em outubro que estava a caminho de gastar 25 trilhões de wons em 2012.

Analistas esperavam um corte de 4 a 20 por cento nos gastos de capital da Samsung para 2013.

(Por Miyoung Kim)