Samu de Ferraz tem novo coordenador após fraude

Patu assume o lugar que era de Jorge Luiz Cury, acusado de participar no suposto esquema de fraude de cartão de ponto e afastado das suas funções na segunda-feira (11), após uma médica ser flagrada no domingo com seis dedos de silicone e os cartões de presença de médicos. Além do coordenador, foram afastados outros quatro médicos do sistema. Com isso, restaram cinco médicos, cinco enfermeiros e aproximadamente 15 auxiliares de enfermagem no Samu de Ferraz de Vasconcelos.

"Vamos trabalhar para reestruturar o serviço, reorganizá-lo. Estou à disposição para coordená-lo neste primeiro momento, até que um novo coordenador seja escolhido. Para esta semana, já conseguimos organizar as escalas e os plantões para que tenhamos médicos e que toda ocorrência seja atendida devidamente", afirmou Patu.