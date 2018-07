Samu levou 19 minutos para atender aluna, diz Saúde A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atendeu a estudante Angelita Pinto, de 28 anos, levou 19 minutos para chegar à unidade do Itaim-Bibi das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), na zona sul da capital paulista, onde a aluna morreu dentro da sala de aula depois de passar mal. O tempo é metade do informado pelo marido da vítima, de cerca de 40 minutos, e que vem sendo tomado como base pela polícia para investigar a unidade por omissão de socorro.