Sandra Bullock é atriz mais bem paga de Hollywood, diz Forbes

Bullock, de 50 anos, estrelou em um grande sucesso no ano passado, o suspense "Gravidade", produção que venceu sete Oscars, incluindo melhor diretor para Alfonso Cuaron, e arrecadou mais de 716 milhões de dólares em todo o mundo.

Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2010 por "Um Sonho Possível", Bullock saltou da sétima colocação na lista anterior da Forbes para a liderança com os rendimentos apurados entre junho de 2013 e junho de 2014.

A atriz de "Jogos Vorazes" Jennifer Lawrence, de 23 anos, ficou na vice-liderança pelo segundo ano consecutivo com rendimentos estimados em 34 milhões de dólares, enquanto Jennifer Aniston, de 45 anos, subiu uma posição, para o terceiro lugar com 31 milhões de dólares.

A Forbes compilou a lista estimando os rendimentos dos trabalhos das atrizes no cinema, patrocínios e publicidade, além de rendas residuais, por meio de entrevistas com agentes, empresários e advogados.

Gwyneth Paltrow, de 41 anos, que ganhou estimados 19 milhões de dólares, e Angelina Jolie, com 18 milhões de dólares, completam as cinco primeiras.

Embora todas as atrizes tenham apresentado rendimentos abundantes, a Forbes disse que as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens em Hollywood. Enquanto os 10 atores mais bem pagos somaram 419 milhões de dólares em rendimentos, as 10 atrizes mais bem pagas de Hollywood receberam um total de 226 milhões durante o mesmo período.