Sandra e Jeff, a primeira estatueta ninguém esquece

LOS ANGELES

Sandra Bullock iniciou o fim de semana com o Framboesa de Ouro, troféu de pior atriz do ano passado, mas terminou o domingo festejando a conquista do Oscar. "Vou colocá-los lado a lado na minha estante. Afinal, isso é a indústria do entretenimento: o bom tem de conviver com o ruim", disse ela na coletiva de imprensa, depois de receber sua estatueta e antes de devorar um hambúrguer ("Vocês não imaginam como estou faminta").

As duas premiações serviram para demonstrar, segundo a atriz, como sua carreira é equilibrada. "Não devo me sentir poderosa, pois, no minuto seguinte, posso tomar um tombo", disse Sandra, radiante. "Prefiro assim, pois garanto a estabilidade. E, voltando a falar das estatuetas, acho que vou deixar o Framboesa na prateleira de baixo."

Bem-humorada como sempre, Sandra comentou a brincadeira que fez com Meryl Streep, quando seu nome foi anunciado. "Poucos sabem que ela é muito engraçada, eu nem conseguiria dizer aqui o que ela consegue fazer", disse Sandra, divertindo-se com a lembrança do beijo efusivo que a duas trocaram quando receberam, em janeiro, o prêmio do Critic"s Choice Movie Awards. "Sim, eu beijei Meryl. Nunca antes alguém tinha agarrado o touro pelo chifre, mas eu fiz isso."

Questionada se o Oscar mudaria o curso de sua carreira, afastando-a principalmente dos longas comerciais, ela foi rápida. "Gosto de todo tipo de filme, adoro fazer as pessoas rirem. Ganhar isso (o Oscar) não significa que não vou fazer mais filmes comerciais. Aliás, não gosto quando as pessoas dizem que não devo realizar certas coisas. Quero continuar atuando em todos os gêneros, até as pessoas se cansarem de mim."

EMPURRÃO

Com uma taça de champanhe na mão, o Oscar na outra, Jeff Bridges chegou sorrindo para a coletiva de imprensa. Além da premiação, sua alegria estava na esperança de que seu filme, Coração Louco, tenha agora mais visibilidade. "O longa não estava entre os dez indicados na categoria principal, mas esse Oscar vai dar o empurrão."

Em Coração Louco, Bridges interpreta Bad Blake, cantor country alcoólatra e ultrapassado, que perambula por bares decadentes. "Pouco tenho em comum com Bad, mas a música nos une. Toco desde criança e, ao contrário dele, meus pais eram ótimos assim como minha mulher. Isso faz a diferença.''

Bridges não descarta a possibilidade de montar uma banda ("Quem sabe com Colin Farrell?"), mas o fato de ser ator - e agora com um Oscar - pode dificultar. "Não terei o sossego do anonimato desfrutado pelos iniciantes."