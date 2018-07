Sandro Ricci será arbitro do Brasil na Copa do Mundo

A lista de 25 árbitros inclui nove da Europa, cinco da América do Sul, quatro da Ásia, três da África e três da Concacaf (América Central e América do Norte). Cada árbitro foi escolhido junto com dois assistentes do mesmo país.

Ricci, de 39 anos, forma o trio brasileiro ao lado de Emerson de Carvalho e Marcelo van Gasse.

Nestor Pitana foi o árbitro escolhido da Argentina. A Alemanha será representada por Felyx Brych; Carlos Velasco será o árbitro da Espanha, e Nicola Rizzoli foi o escolhido da Itália, enquanto não houve qualquer árbitro da França.

O inglês Webb distribuiu 14 cartões amarelos e um vermelho na final entre Espanha e Holanda na Copa do Mundo de 2014, mas ainda assim foi bastante criticado por não ter expulsado nenhum jogador holandês depois de um primeiro tempo violento.

A Espanha sagrou-se campeã na África do Sul com uma vitória por 1 x 0, na prorrogação.

"A Fifa implementou um programa abrangente para garantir que os árbitros do seu principal torneio estejam em excelentes condições", disse a entidade responsável pelo futebol mundial em comunicado.

"Os árbitros selecionados para a Copa do Mundo no Brasil foram escolhidos principalmente com base em suas personalidades e habilidades de compreensão do futebol, no sentido de analisar o jogo e as abordagens táticas dos times relativamente a cada jogo."

(Por Brian Homewood, com reportagem adicional de Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)