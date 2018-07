Sandy causa mortes, enchentes e apagões em Nova York

A passagem da tempestade Sandy pela Costa Leste dos Estados Unidos e do Canadá provocou enchentes e apagões em Nova York e matou ao menos 13 pessoas.

Em Nova York, a tempestade, apesar de ter sido rebaixada da categoria de furacão para a de ciclone, alagou estações de metrô, túneis, estacionamentos subterrâneos e até mesmo o chamado Ground Zero, que abrigava as torres gêmeas do World Trade Center, derrubadas em 11 de setembro de 2001.

A supertempestade deixou uma vasta área de Manhattan sem luz elétrica. Pacientes tiveram de ser retirados de um hospital após ele ter ficado sem energia.

O executivo que responde pelo metrô nova-iorquino disse que os danos causados pela Sandy ao sistema de transportes coletivo foi sem precedentes.

''O sistema de metrô de Nova York tem 108 anos de idade, mas ele nunca encarou um desastre tão devastador quanto o que vivemos na noite passada'', afirmou Joseph Lhota, presidente da Autoridade de Transporte Metropolitano da cidade.

Ao longo de todos os 1.290 quilômetros da Costa Leste, mais de 5 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. E 1 milhão de pessoas tiveram de deixar suas residências. Acredita-se que a supertempestade poderá afetar 50 milhões de pessoas no país.

O transporte foi interrompido em diversas cidades no leste do país, escolas foram fechadas e inúmeros voos deixaram de decolar.

O presidente Barack Obama e seu rival na disputa presidencial, o republicano Mitt Romney, suspenderam atividades de campanha faltando pouco mais de uma semana para a eleição.

A supertempestade chegou à Costa Leste americana por volta das 20h da segunda-feira do horário local, atingindo Atlantic City, em Nova Jersey, com ventos de cerca de 129 quilômetros por hora.

Boa parte da cidade ficou debaixo d'água e 30 mil moradores tiveram de ser evacuados.

A mais antiga usina nuclear dos Estados Unidos, Oyster Creek, em Nova Jersey, entrou em estado de alerta, devido à elevação das águas no Estado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.