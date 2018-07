Sangue frio Post Mortem, de Pablo Larraín, é um dos filmes em cartaz na mostra 'Cinema Chileno Hoje', do Cine Olido. Nomeado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2010, e vencedor do Festival de Cartagena, o filme é ambientado nos dias seguintes ao golpe militar de 1973 e acompanha a relação entre o funcionário de um necrotério e uma bailarina. Pág. 49.