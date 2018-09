Sanguinetti fará 'reconstituição' paralela nesta quinta

O perito contratado pela família de Alexandre Nardoni, pai da menina Isabella Nardoni, George Sanguinetti, afirmou que conduzirá, ainda nesta quinta-feira, 29, uma "reconstituição do crime" no apartamento onde a menina foi assassinada. Ele disse que vai procurar saber onde estava a camisa com indícios de sangue, que foi encontrada pela polícia no apartamento, e também levantar todos os resquícios de onde haveria sinais de violência. Segundo o perito, o objetivo será "reconstruir" o que teria ocorrido no apartamento na noite do crime. O perito disse que o apartamento dos Nardoni não foi "mexido", o que facilitará a reconstituição agora. Antes de seguir para o edifício London, na zona norte de São Paulo, Sanguinetti deverá se reunir com os advogados de defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Ontem, Alexandre e Anna Jatobá prestaram o primeiro depoimento na Justiça na condição de réus. O casal manteve as versões apresentadas anteriormente, criticou a atuação da polícia no caso e reafirmou inocência.