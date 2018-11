Santa Casa de SP muda rótulo de frascos de medicação A Santa Casa de São Paulo informou que a partir de hoje os frascos de medicamentos terão rótulos e etiquetas diferenciadas. A mudança vale para os 39 hospitais que fazem parte da Irmandade Santa Casa de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da Irmandade, a partir de agora, os rótulos nos frascos passam a ser identificados por meio de cores, de acordo com a via de administração do medicamento.