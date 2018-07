Santa Casa de SP recebe 15 médicos de Harvard Começou esta semana o primeiro curso conjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e da faculdade de saúde pública de Harvard, nos Estados Unidos, a "Harvard Public Health School", para o qual vieram ao Brasil 15 médicos norte-americanos. Focado exclusivamente nas doenças tropicais, especificamente esquistossomose e leishmaniose, o curso faz parte do programa de internacionalização de Harvard na área médica. Segundo o vice-diretor da Faculdade da Santa Casa, Luiz Arnaldo Szutan, o curso representa uma oportunidade importante para os norte-americanos conhecerem de perto as doenças tropicais, raras nos EUA. Os participantes cumprem um programa de visitas na Santa Casa, na Superintendência de Controle de Endemias, no Hospital Emílio Ribas, além do Centro de Leishmaniose em Araçatuba, no interior do Estado, e no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde há um Centro de Esquistomose. O professor Szutan explica que esse primeiro convênio é um reconhecimento da importância da Faculdade da Santa Casa. O evento ocorre concomitante com o estágio de cinco alunos brasileiros que estão na Universidade de Harvard neste mês e em fevereiro, num inédito programa de iniciação científica.